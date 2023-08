La región Junín recibió 130 mil 410 turistas durante el feriado largo por Fiestas Patrias, según la estimación que realizó el Gobierno Regional Junín (GRJ) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Son cifras oficiales y contrastadas. Cada turista dejó S/689, es así, que el turismo en la jurisdicción generó un movimiento económico de S/90 millones, esto para las actividades de hoteles, restaurantes, transportes, operadores turísticos, entre otros. La campaña ha sido masiva y exitosa”, informó el titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) Junín, José Álvarez Ramos. El cálculo fue del 26 de julio al 31 de julio.

Balance

Agregó que, los factores positivos para este resultado se sustentan en las vacaciones escolares, el buen clima, y la festividad del Santiago en el Valle del Mantaro. “El aspecto negativo sería el aumento de precios de los pasajes, pero eso es oferta y demanda, y no podemos controlar, además que, hubo camiones de carga pesada que transitaron por la Carretera Central, cuando no estaban permitidos. Son aspectos que se tienen que mejorar en el próximo feriado”, dijo.

A su turno, el gerente regional de Desarrollo Económico del GRJ, Jorge Passuni Huayta, resaltó el trabajo en conjunto que realizaron los 9 gobiernos provinciales para promover sus atractivos turísticos.

Asimismo, el gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad de Huancayo, Joshelim Meza León, aseveró que a Huancayo arribaron unas 30 mil personas que visitaron los destinos durante el feriado largo. “Es importante reconocer el trabajo de nuestros actores turísticos, para el feriado largo se han realizado activaciones para promover el turismo y nuestras nuevas propuestas de turismo como la comunidad de Cullpa Alta que cuenta con catarata, bosque de molles, puentes colgantes, el cerro de Huamahuasi, entre otros destinos”, señaló.

Y, remarcó que el Nevado de Huaytapallana tuvo una masiva afluencia. “Este 16, con más de 200 voluntarios vamos a participar en la limpieza del Huaytapallana”, refirió.

Diversificación

De otro lado, Álvarez Ramos, resaltó que ahora se debe trabajar en la diversificación de la oferta turística. “Hay que ofrecer nuevos destinos, y ya no los tradicionales. Acá, cada mes hay festividades y vamos a impulsar con los gobiernos locales sus destinos. Trabajamos para que haya dos teleféricos, así como el acceso de Cusco a Machupicchu, poco a poco tenemos que consolidar estos nuevos destinos y el sector privado tiene que sumarse y trabajar de forma articulada”, señaló. Precisamente, buscan promocionar el avistamiento de aves en Junín, Paca, Selva Central, Chanchayllo, etc. ya que son lugares con aves endémicas y a los extranjeros les gusta apreciar ello; así como la catarata Tres Hermanas en Satipo, a la fecha no hay cómo llegar, por ende, el funcionario dio a conocer que esperan que en Mazamari se ejecute el proyecto de tener avionetas para visualizar este destino.

Finalmente, el titular de la Dircetur, remarcó que, “debemos de promover un turismo sostenible y sustentable, y apostar por nuevos atractivos turísticos”.

