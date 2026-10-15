Representantes de diversas comunidades campesinas de la provincia de Tarma se reunieron con el candidato al Gobierno Regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, para expresarle su respaldo con miras a la segunda vuelta electoral y establecer acuerdos de trabajo orientados a mejorar las condiciones de vida de sus pobladores.

dirigentes. En el encuentro participaron representantes de Huaricolca, San Pedro de Cajas, Huaripampa, San Cristóbal, Pacchac, Santa Rosa de Chiras y Palcamayo, además de Andrea Taipe Casa, dirigente de juventudes de las comunidades campesina.

Gustavo Mendoza, representante de Pacchac, señaló que uno de los compromisos abordados con Orihuela es la ejecución de carreteras de penetración hacia los terrenos comunales, con el propósito de facilitar el aprovechamiento agrícola de sus tierras. “Tenemos grandes extensiones de tierras, pero que no podemos sembrar por falta de carreteras, nuestra producción es limitada, por eso trabajaremos de manera conjunta con el doctor Orihuela”, manifestó.

Por su parte, Juan de Dios Canoa Silva sostuvo que los representantes comunales conocen la trayectoria del candidato y esperan que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas.

“Nuestra alianza es con ellos, con el pueblo, con los representantes del Perú profundo, no nos centramos en responder a insultos”, dijo Orihuela.