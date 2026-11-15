Tragedia en el sector minero de Lima Provincias. Dos trabajadores fallecieron sepultados tras el derrumbe de un banco de mineral en el interior del socavón de la empresa Minera Alpayana, ubicado en su unidad de Casapalca, a la altura del kilómetro 117 de la Carretera Central, en la provincia de Huarochirí.

El fatal accidente se registró este viernes 13, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, en el sector “H” del referido yacimiento.

Según los reportes preliminares de sus compañeros, el colapso sorprendió a los obreros en plena jornada. Las víctimas mortales fueron confirmadas como Rudy García Ordóñez y Walter Poma Lima, mientras que otros trabajadores resultaron heridos y lograron salir a la superficie por sus propios medios. Después fueron atendidos por facultativos.

Tras conocerse el siniestro, los mineros realizaron una reunión de urgencia para exigir a la compañía que se prioricen las labores de búsqueda y recuperación de los cuerpos, que aún permanecen atrapados bajo toneladas de roca. Hasta este sábado, los funcionarios de Minera Alpayana no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni el avance del rescate.