A través de la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1636-DREJ, la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) dispuso la normativa para el cierre del año académico 2020 que debe ser desde el 23 al 31 de diciembre y, el proceso de matrícula para el año 2021.

La directiva precisa que este año, los estudiantes de inicial, primaria y, 1° y 2° de secundaria, serán calificados con notas de AD, A y B, para los estudiantes del 3°, 4° y 5° de secundaria con notas entre 11 y 20.

Las notas desaprobatorias como C o menores a 11 no deben ser consignadas este año, dejando en blanco las casillas de los escolares que no lograron el rendimiento necesario esta temporada, podrán rellenarlo en julio de 2021 (consolidación de aprendizaje) o diciembre de 2021 (refuerzo escolar).

Sobre las matrículas del 2021 se iniciarán en enero de ese año, sin obligación de pago por ningún concepto. Se dará prioridad a los estudiantes especiales y con hermanos.