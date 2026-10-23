Hasta la semana 40 en la región Junín, se reportan 1774 casos de dengue, con un incremento del 22% en el año 2026, con respecto al año anterior, informó el coordinador de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas de la Diresa Junín, Daniel Chuchón.

“El 80% de casos en la región Junín se concentran en Chanchamayo, San Ramón y Perené y el 20% corresponden a Pichanaqui, Pangoa y Satipo”, indicó.

Asimismo, expresó su preocupación por la escasez de recursos humanos que hay por las limitaciones de presupuesto. Indicó que precisamente, la poca cantidad de personal generó que no exista una adecuada capacidad de respuesta.

“Hay poco personal para realizar las labores de inspección de viviendas y educación sanitaria casa por casa y educación y sensibilización para la eliminación de los criaderos, además de estar atentos para la eliminación de criaderos”, precisó.

Alarma

Este año se detectaron dos fallecidos. Además de haberse reportado 232 casos de dengue con signos de alarma como fiebre, dolor abdominal intenso, sangrado y dificultad respiratoria.

Daniel Chuchón mencionó que cuando hay incremento de casos, las personas buscan aliviarse por su cuenta y acuden a farmacias y boticas a consumir fármacos sin prescripción alguna. Por ejemplo, para bajar la fiebre muchos consumen metamizol, que para el caso del dengue no se debe aplicar, porque está contraindicado.

Otro problema, explicó es la falta de una Unidad de Cuidados Intensivos, que solo tiene el hospital Demarini en Chanchamayo.

Ante esa situación, pidió que las personas que registren fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular deben acudir a un establecimiento de salud para recibir atención inmediata y evitar que se compliquen los síntomas.

Advirtió que los casos de dengue se van a incrementar en los meses de enero, febrero y marzo que coincide con la mayor presencia de lluvias a causa del Fenómeno del Niño, en esta época los servicios de salud podrían hasta colapsar, por la alta demanda de pacientes.