El 80 % de choferes tiene infracciones

Síguenos en Facebook

Desde el año 2009, se implementó el sistema de puntos para sancionar las infracciones de tránsito. El objetivo es llevar un récord del desempeño de los conductores y castigar la acumulación de faltas.

En la región el 80% de conductores registra infracciones, así lo informó David Moisés Vilcahuamán Ráez, encargado del área de Transportes y Pasajeros de la Subdireccion Regional Terrestre, y área Acuática de la Dirección de Transportes.

Falta. Según el especialista, las faltas más comunes que cometen los conductores de la región son: Realizar cambios continuos de carril; no reducir la velocidad en los pases peatoanles, esquinas o parederos; no respetar las señales de tránsito; no presentar ante la autoridad la tarjeta de propiedad, certificado de circulación y el SOAT; conducir un vehículo con mayor número de personas al número de asientos señalado en la tarjeta; conducir haciendo uso del teléfono celular, entre otros.

Informó que cada vez que te colocan una multa vas acumulando puntos. El sistema establece un tope de 100 puntos y si el conductor llega por primera vez a 100 puntos se le suspenderá el brevete por seis meses. Si vuelve a ocurrir una segunda vez, el castigo será por un año. Si pasa una tercera vez se cancelará la licencia de conducir.

Capacitación. Esta información se obtuvo en el taller organizado por al Dirección de Transportes para los conductores.