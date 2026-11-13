El distrito de El Tambo celebró por todo lo alto su 83° aniversario de creación política con una imponente y concurrida jornada festiva. Las calles se vistieron de gala para presenciar el tradicional Desfile Cívico Escolar Militar, un evento que congregó a instituciones educativas, delegaciones civiles y militares en una verdadera fiesta de patriotismo e identidad tambina.

​​Durante más de dos horas, el desfile destacó por la gallardía, disciplina y marcialidad de sus participantes.

Fueron los escolares de inicial, primaria y secundaria los más ovacionados por el paso marcial, destacando notablemente la marcha de los colegios Politécnico Regional del Centro, Mariscal Castilla, entre otros. Solo estuvieron presentes las instituciones educativas del distrito.

También participaron pobladores de diversos sectores y anexos se hicieron presentes para rendir homenaje a su tierra, demostrando que el orgullo de ser tambinos se mantiene más vivo que nunca en esta fecha histórica.

Sin mea culpa

​En el marco de las celebraciones por este nuevo aniversario, el alcalde distrital, Julio César Llallico, brindó declaraciones evaluando lo que ha sido su gestión y abordando de manera directa los retos pendientes, con especial énfasis en el problema de los residuos sólidos que afecta al distrito.

​Durante su intervención, la autoridad edil realizó una autocrítica sobre las dificultades administrativas y políticas que entorpecieron su labor.

En este proceso culpó de la falta de respaldo en el Concejo Municipal, donde señaló que confió en que el concejo estaría a su lado, reconociendo que se equivocó debido a la oposición constante de algunos regidores que frenaron diversas iniciativas y donaciones importantes para el distrito.

Sobre el problema de la compactadora y los residuos sólidos, al ser consultado sobre la persistencia del problema de la basura, Llallico explicó que contaba con solucionar el tema e inició pruebas el 21 de julio; sin embargo, en ese preciso momento se ausentó de la alcaldía por 46 días (hasta el 11 de septiembre) luego de ser vacado. Según indicó, en dicho lapso se perdió el expediente de la compactadora debido a una maniobra que calificó como politizada.