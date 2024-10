Políticos cuestionaron al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, por su falta de liderazgo para combatir la inseguridad ciudadana. Así como la presidenta Dina Boluarte, y aseguran que su gobierno está desconectado de la realidad.

Posición

La congresista Silvana Robles señaló que el ministro del Interior no debe permanecer en el cargo ni un minuto más, por su incompetencia para resolver el tema de la inseguridad ciudadana, y por realizar medidas facilistas y desesperadas que no logran contrarrestar el problema de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. “El gobierno de Dina Boluarte no está aplicando estrategias correctas contra la inseguridad ciudadana. Las personas salen a protestar por ello. Tanto es el nivel de desconexión, que hoy el premier declara que el Paro Nacional se trata de una marcha politizada acatada por los informales. La ineptitud y la desconexión de Boluarte y su primer ministro con la realidad son el problema. No se trata de evadir la realidad, ni mucho menos reprimir a la población con más policías o con más armas”, dijo. Además, que se derogue la ley 32108 de crimen organizado.

En tanto la consejera regional Kely Flores aseveró que el ministro del Interior no ha presentado propuestas claras para la seguridad ciudadana, y que ahora hay miles de policías y militares en las calles para reprimir las manifestaciones. “Dina Boluarte está siguiendo el guión, utilizando el trillado término terrorista, de espaldas a la población, pretendiendo endeudar al país para la compra de aviones de guerra y avión presidencial, mientras las comisarías carecen de infraestructura, la PNP carece de tecnología y mejoras en el servicio de inteligencias, mientras tanto, lejos de responder al flagelo de inseguridad que padece la población, ella utiliza su poder sobre el Ministerio del Interior para callar a quienes osen cuestionarla. La inseguridad ciudadana no es prioridad, ni está en agenda de Boluarte”, remarcó.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región Junín (AMREJ), Edson Crisóstomo Ortega, coincide en que el ministro debe dar un paso al costado. “El Congreso interpeló al ministro del Interior, pero ahí quedó. Este Congreso tampoco está acorde a la realidad peruana. El Ejecutivo minimiza la problemática y sus integrantes tienen opiniones desacertadas y alejadas de la realidad. Ahora la delincuencia está ganando terreno, y la población hace sentir su descontento en un paro”, refirió. Añadió que así como el Gobierno Central destina policías para reprimir las movilizaciones, con esa decisión política debería enfrentar a la delincuencia.

