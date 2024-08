El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín da inicio a la investigación preliminar, por el plazo de 240 días, contra el alcalde de El Tambo, Julio Llallico, quien sería el líder de una presunta organización criminal que estaría integrada por 7 funcionarios y 11 regidores.

Caso

La investigación también incluye al hermano del alcalde Javier Llallico, como miembro de la organización criminal dedicada a los presuntos delitos de colusión, peculado doloso, cohecho pasivo y negociación incomparable en agravio de la Municipalidad de El Tambo.

De acuerdo a la carpeta fiscal, entre los funcionarios investigados están Marco Fernández, Renan Altez, Carlos Pérez, Milagros Incahuanaco, entre otros. Además, estarían involucrados los regidores Iván Medina, Jenny Andrés, Elmer Ubaldo, Gregoria Auris, Luis López, Emilio Flores, Alejandra Espejo, Marco Coz, José García, Daniel Campos y Percy Núñez.

Fiscalía declara procedente el inicio de la investigación preliminar por el plazo de 240 días en contra del alcalde, funcionarios y regidores.

Para las investigaciones, la Fiscalía solicita a la comuna todos los contratos y resoluciones de las 20 personas que serían miembros de la organización criminal, así como el expedientillo del Concurso de Santiago y una serie de documentos; asimismo, que se de el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de los investigados.

Descargo

El alcalde Julio Llallico, respondió y aseguró que, “frente a ese tipo de denuncias esperamos que todo se aclare. Es una denuncia malintencionada que busca desprestigiarme; lamentablemente estamos en una sociedad que hace escarnio, en vez de dejar trabajar”.

Agregó que, “la denuncia está, pero habrá defensa, y todo caerá en saco roto y se aclarará, y se ventilará en el ámbito legal”.

En tanto, el regidor José García, señaló que, “nosotros como regidores no tenemos ninguna injerencia en la gestión administrativa-presupuestal de la municipalidad. La ley orgánica de municipalidades es clara respecto a nuestras atribuciones”.

Y el concejal Percy Núñez agregó que, “aún no me han notificado, es una presunción; metieron al saco a todos los regidores. Mi posición en el concejo siempre ha sido radical en contra de todo acto irregular, como siempre lo he demostrado y denunciado en las sesiones de concejo y en la prensa. Llegado el momento, se esclarecerá este caso”.

