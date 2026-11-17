Sufrió, peleó hasta el último minuto y consiguió el objetivo. ADT de Tarma sacó un valioso empate 2-2 frente a Cusco FC y casi aseguró su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano. El Vendaval Celeste cerró la temporada con 32 puntos y todo indica que seguirá rugiendo en la Liga 1. Solo una goleada de Cajamarca ante Alianza por más de 7 goles lo mandaría a la baja.

El equipo tarmeño salió decidido a golpear primero y tuvo una ocasión clarísima a los 4 minutos, cuando Said Peralta quedó solo frente al arquero Pedro Díaz, pero elevó demasiado su remate. La revancha llegó a los 16’. Juan Lucumi desbordó por derecha y sacó un servicio preciso para Luis “Felucho” Pérez, quien mandó el balón al fondo de las redes.

La situación se complicó para los cusqueños cuando, a los 30’, el guardameta Pedro Díaz vio la tarjeta roja tras derribar a Peralta. Sin embargo, el Dorado no bajó los brazos y, pese a quedarse con diez hombres, reaccionó. A los 39’, Lucas Colito aprovechó un error defensivo de Jhair Soto para marcar el empate. Tres minutos después, Facundo Callejo conectó de palomita y volteó el marcador (2-1).

Remontada

En el complemento, ADT adelantó sus líneas y se volcó al ataque en busca de la igualdad. Sin embargo, se encontró con una defensa cusqueña bien plantada, que cerró los espacios y se convirtió en una verdadera muralla.

Cuando parecía que el triunfo se escapaba, apareció Joaquín Pereyra. A los 86 minutos, el defensor se proyectó al ataque y conectó el balón para decretar el 2-2 definitivo. Un gol que valió oro para el Vendaval Celeste.

Con el pitazo final llegó el desahogo. ADT alcanzó los 32 puntos y aseguró su continuidad en Primera División. Aunque no pudo llevarse los tres puntos, el empate tuvo sabor a victoria.