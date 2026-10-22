En el canal de riego conocido como Huasacancha encontraron el cadáver de una mujer de 71 años. Fueron los pobladores del barrio de Puzo, en la provincia de Chupaca, que la mañana de ayer, al acudir a sus terrenos de cultivo, hallaron un cuerpo sin vida de una fémina de cabello corto y de inmediato reportaron el el hecho a la Policía.

Según los lugareños, la víctima vestía con una chompa marrón y un buzo rojo. Se trataba de Eleuteria Bastidas Alvarado de Carhuamaca, cuyo cuerpo fue recuperado del canal por policías de la comisaría de Chupaca y el Ministerio Público, que observaron que no tenía signos de violencia.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el traslado del cadáver a a la morgue de Hualhuas, donde se realizará la necropsia para conocer las causas de su fallecimiento. De acuerdo a las primeras pesquisas, se conoce que la septuagenaria habría caído al canal de riego y fue arrastrada varios metros de distancia.