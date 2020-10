Los hospitales en la región Junín, acatarán la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) que dispuso retirar la azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina de la guía del tratamiento contra el COVID-19. Cabe mencionar, que la Resolución Ministerial Nº 839-2020/Minsa, publicada ayer en el diario El Peruano, dispone el retiro de estos productos en el tratamiento hospitalario para pacientes con coronavirus.

¿Qué uso le darán a medicamentos?

La jefa de farmacia del hospital Carrión, Giovana Solís dijo que los médicos del hospital Carrión, ya no podrán recetar la azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina a los pacientes COVID-19 intenados en el nosocomio. No obstante, evalúan que uso le darán a los lotes de estos fármacos que tienen en el hospital, que incluso fabricaron cuando aún era permitido su consumo.

Este fármaco era recetado a pacientes internados en el nosocomio, incluso se inició la producción, ante el alto costo que tenía en las farmacias comerciales.

“La azitromocina, como es antiparasitario, lo podemos utilizar para campañas de desparasitación en comunidades, los otros fármacos los utilizan en neumología y veremos qué utilidad les damos”, acotó Giovana Solís.

Por su parte, el gerente de la Red Asistencial de EsSalud, Miguel Arévalo Vila precisó que van a acatar la disposición, ya que el Minsa es el ente rector.

Ivermectina fue producida en grandes cantidades en la región Junín

Era tratamiento para pacientes con síntomas

Recordemos que en las campañas de detección de pacientes COVID, la ivermectima era prescrita por los médicos así como la azitromicina. Estos pacientes eran enviados a sus domicilios a cumplir la cuarentena.

La directora del hospital El Carmen, Rosa Cervera Aguilar, comentó que como el virus SARS-Cov-2 no tienen un tratamiento específico y por eso el tratamiento de los síntomas seguirá siendo cambiante, según la evidencia de la efectividad de los medicamentos, que realice el Ministerio de Salud. Acotó que en el nosocomio no tienen mucha ivermectina, y si no la pueden usar, tendrán que acatar lo que decida el Minsa.

El decano del Colegio Químico Farmaceútico, Luis Capcha, mencionó que los fármacos en cuestión, solo se usaban ante los síntomas de los pacientes, por ejemplo la ivermectina solo era efectiva en la primera etapa de la enfermedad, cuando los pacientes estaban graves no tenía ninguna efectividad. Respecto a la hidroxicloroquina, era un producto de poco uso en los hospitales, ya que se temía que tendría efectos a nivel cardíaco.