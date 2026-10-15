La Iglesia de Huancayo se une en oración por el Papa León XIV, luego de que el sumo pontífice fuera intervenido para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

Los sacerdotes Froy Gerardo Quispe Blas y Julio Antony Díaz Espinoza, quienes recibieron la ordenación presbiteral de manos de monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, arzobispo de Huancayo, coincidieron en elevar oraciones por la salud del Papa durante sus primeras misas, poniendo en el centro de sus celebraciones la recuperación del Santo Padre y su misión al frente de la Iglesia católica.

En la parroquia Santo Cura de Ars de Pío Pata, Julio Antony Díaz Espinoza pidió por el fortalecimiento del Pontífice: «Que el Señor lo fortalezca con su Espíritu Santo, le conceda salud, sabiduría y fortaleza, y lo guíe en su misión de conducir a la Iglesia por los caminos de la verdad, la paz y el Evangelio».

hermandad. Por su parte, durante su primera misa en la parroquia La Inmaculada, Froy Gerardo Quispe Blas invitó a la comunidad a orar por la recuperación del Santo Padre: «Que en este proceso de recuperación tras su intervención quirúrgica sienta la fuerza sanadora de Cristo, el consuelo del Espíritu Santo y el afecto fiel de toda la Iglesia».

El presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros, Favio Mendoza, señaló que los cargadores, sahumadoras y damas también han elevado oraciones por el sumo pontífice. «Señor de los Milagros, fuente de vida, salud y esperanza, ponemos en tus manos amorosas al Santo Padre León XIV. Acompáñalo en su operación, fortalece su cuerpo y su espíritu, guía las manos de quienes lo atienden y concédele la gracia de una pronta y plena recuperación. Que la Virgen María, madre de la Iglesia, lo cubra con su maternal protección. Amén», expresa la oración.

Diagnóstico. El cáncer de pulmón puede avanzar durante meses sin presentar síntomas, por lo que la detección temprana es fundamental para mejorar el pronóstico. El médico neumólogo Jorge Rojas Aire, del Hospital Daniel Alcides Carrión, explicó que los nódulos pulmonares pueden ser benignos o malignos y que su tamaño, apariencia y evolución ayudan a orientar el diagnóstico. «En sus etapas iniciales y cuando son de menor tamaño, suelen ser completamente asintomáticos», advirtió. Para determinar la naturaleza de la lesión, los especialistas pueden recurrir a tomografías y biopsias.

Entre las principales señales de alerta figuran la tos persistente, la expectoración con sangre, la falta de aire, el dolor torácico y la pérdida involuntaria de peso. Isaac Moreano, neumólogo del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), destacó la importancia de la tomografía de tórax de baja dosis para detectar lesiones tempranas en personas con alto riesgo. El tabaquismo y la exposición prolongada al humo de leña, así como a determinadas sustancias presentes en ambientes laborales, aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Tratamiento. Las opciones terapéuticas dependen del tipo de tumor, su extensión y el estado general del paciente. Moreano explicó que, cuando el cáncer se encuentra localizado, la cirugía puede ofrecer una alternativa con intención curativa. Según las características de cada caso, también pueden indicarse quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas o radioterapia, especialmente cuando la enfermedad está avanzada.

Según Moreano, el IREN Centro trató a 54 pacientes con cáncer de pulmón durante 2025 y, hasta agosto de 2026, había registrado al menos 14 casos nuevos. Ambos especialistas recomiendan acudir a una evaluación médica ante síntomas persistentes y realizar controles preventivos cuando existan factores de riesgo, pues un nódulo pulmonar requiere una valoración adecuada.

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los especialistas médicos no han mencionado por el momento la necesidad de quimioterapia. Esto se debe a que el nódulo fue detectado en una fase muy temprana y el lóbulo afectado fue removido en su totalidad durante la cirugía.