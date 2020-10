Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, por lo que, de enero a agosto del presente año las atenciones a personas con trastornos de ansiedad, depresión y estrés se incrementaron un 25% en comparación al 2019 producto de la COVID-19, informó la Coordinadora Regional de Control y Prevención en Salud Mental de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Jackeline Palomino Cossio.

En esa línea, durante el 2019 los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) atendieron a 4 mil 276 personas; a diferencia de los 3 mil 544 casos que atendieron hasta agosto del 2020. “A través de los Centros de Salud Mental Comunitarios se viene atendiendo a los pacientes con ansiedad, depresión y trastornos por estrés postraumático, a raíz de la pandemia y el inicio de la reactivación económica”, manifestó la especialista.

Acompañamiento y capacitaciones

Agregó que los CSMC buscan superar las secuelas del estado de emergencia y desarrollar una vida progresivamente normal con la atención de profesionales multidisciplinarios que desarrollan una serie de estrategias en atención directa e indirecta al paciente durante este estado de emergencia.

Asimismo, los CSMC vienen desarrollando capacitaciones al personal de salud sobre el acompañamiento psicosocial en el contexto del coronavirus; talleres de relajación y sensibilización a los profesionales de la salud de primera línea, efectivos y serenazgo, así como talleres virtuales.

Salud física y salud mental

En tanto, de marzo a setiembre, los centros comunitarios de la Red de Salud Valle del Mantaro, atendieron 8 mil 486 consultas relacionadas a trastornos por la COVID-19. La responsable del Centro de Salud Mental Valle del Mantaro, Elizabeth Aldana, refirió que se realizaron 3 mil 788 atenciones desde marzo hasta el 31 de setiembre, de las cuales en su mayoría fueron por trastornos mixtos ansiosos y depresivos producto del coronavirus. “El estrés se vuelve patológico cuando no se puede dormir, se es más nerviosa, le gritan a sus hijos. Si yo no gozo de una buena salud mental no puedo ser funcional y si no tengo una buena salud física tampoco puedo ser funcional para mi trabajo y para la sociedad ”, explicó la especialista. Agregó que, recibieron gran cantidad de llamadas por cuadros de pánico que atendieron.

Por su parte, la responsable del Centro de Salud Comunitario, Daysi Vidalón, informó que se realizaron 4 mil 698 atenciones desde el inicio de la pandemia hasta el mes setiembre. “Los problemas que registramos más han sido depresión y ansiedad, principalmente en los adultos y adultos mayores”, finalizó.