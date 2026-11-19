Los casos de sarampión continúan en aumento en Junín. La región acumula 23 personas infectadas, de las cuales 21 contrajeron la enfermedad dentro del territorio regional y dos son contagios importados de Ayacucho y Arequipa. Además, 17 pacientes permanecen como sospechosos, a la espera de los resultados de laboratorio.

El director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín, Gabriel Alcibiades Borrovic, confirmó que la región todavía enfrenta un escenario de transmisión comunitaria, con la mayor concentración de contagios en la provincia de Huancayo. “Todavía estamos en esa fase”, advirtió al referirse a la propagación local del virus.

Vigilancia.

“De acuerdo con el reporte epidemiológico, hasta el momento no se han identificado menores de diez años entre los infectados. Por el contrario, la mayoría de pacientes diagnosticados son adultos”, precisó el funcionario.

En cuanto a la vigilancia, la Diresa procesó más de 200 muestras de personas sospechosas, de las cuales 169 fueron descartadas mediante pruebas de laboratorio. Sin embargo, los 17 casos que siguen en evaluación mantienen la alerta sanitaria, mientras las autoridades analizan el escenario epidemiológico regional.