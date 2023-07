Dos mil 436 botellas del licor ‘Chanka Kichachi” que eran ofertados para las fiestas de Santiago, no tenían registro y hubieran sido adulterados. Los licores con miel fueron incautados. Policías de Seguridad del Estado de Huancayo con la Fiscalía intervinieron ayer 4 establecimientos comerciales por el presunto delito contra la propiedad industrial y delito contra la salud pública.

Los policías con los representantes legales de la empresa Chanka Kichachi SAC y la Fiscalía de Prevención del Delito, intervinieron diversos comercios que expenden licores de dudosa procedencia ante la demanda por las festividades de Santiago que se desarrollan en el Valle del Mantaro. Las autoridades, inspeccionaron el establecimiento comercial “El Gringo”, ubicado en la cuadra uno de prolongación Piura, el comercio “La Huachocolpina” de prolongación Piura N° 175; el establecimiento comercial “El Huantino” de prolongación Atahualpa; el local “El Nogal” de la cuadra 2 de Prolog. Atahualpa.

Según información policial, se constató que dos mil 436 botellas de Chanka Kichachi no tenían registro y eran adulteradas. Los dueños de los comercios mencionan que ellos adquirieron esos productos y no los fabrican. Explicaron que no sabían que eran adulterados. Lo confiscado será destruido por la Fiscalía de turno.