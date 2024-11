En Huancayo y Concepción vacunarán a 56 460 perros contra la rabia y también se fomenta la tenencia responsable de mascotas. “Las personas que tengan perros deben llevarlos a los centros de salud para que los vacunen contra la rabia y es gratuito. Desde 1995 no tenemos casos de rabia humana, y desde 1997 no tenemos casos de rabia canina, y tenemos que seguir así”, señaló el coordinador de Zoonosis de la Red de Salud Valle del Mantaro, Boris Rodríguez Rodríguez. Indicó que solo se vacunarán a los perros que tengan tres meses de edad en adelante, y no a canes enfermos o que estén preñadas.

Panorama

Los puntos de vacunación serán los establecimientos de salud, parques y jardines. “Se está realizando el lanzamiento de la campaña de vacunación en coordinación con las municipalidades de Huancayo, El Tambo y Chilca, y del 11 al 17 de noviembre se vacunará en el resto de los distritos de Huancayo y Concepción”, manifestó.

Sugirió a las personas a que sean responsables con sus mascotas, con sus alimentos, y también con la desaparición y vacunación antirrábica.

En las calles hay perros abandonados; Rodríguez precisó que no pueden vacunarlos porque podrían representar un riesgo para el personal. “Se está coordinando con los albergues para que el personal vacune a los perros contra la rabia”, refirió. Además, añadió que es responsabilidad de los gobiernos locales evitar la proliferación de animales, esto también para reducir los riesgos que representan, porque en algunas ocasiones se registraron casos de mordeduras de perros. “Cuando alguien es mordido por un perro debe recibir cinco vacunas para evitar la rabia”, remarcó.

Lanzamiento

El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Tambo, Faustino Fernández, participó en la Campaña de Vacunación Antirrábica “VanCan 2024″, y resaltó que se vacunará a 18 400 canes del 9 al 16 de noviembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. “La actividad también se extenderá a los anexos del distrito, tales como Aza, Batanyacu, Saños Grande, Saños Chico, Huaylahoyo, Paccha, Cochas Chico, Cochas Grande, Cullpa, entre otros. Para iniciar la campaña, el 9 de noviembre, se instalará un puesto de vacunación en el Parque de los Sombreros”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO: