“A pesar de que hay una Ley de Emergencia que exige atender a todo paciente que llegue grave al hospital, lamentablemente no podremos hacerlo sino nos dotan de equipos de protección personal. No hemos estudiado para ser héroes y tener una estatuilla luego de morir, no vamos a atender sino tenemos los equipos de protección completos”, dijo enfática la representante de las enfermeras del hospital El Carmen, Sofía Chauca Castro.

Por su parte, la representante de las enfermeras del hospital Carrión, Eva Ordóñez, dijo que muchos trabajadores de salud se han contagiado y que algunos no hicieron síntomas graves de la enfermedad, pero contagiaron a familiares que hasta fallecieron por el virus.

Whatsapp Video 2021-02-02 At 6.02.31 Pm

Demandan más presupuesto para salud

Un mayor presupuesto para el sector salud demandaron ayer los representantes de los médicos, enfermeras, obstetras y tecnólogos médicos, durante una rueda de prensa. El presidente de la Federación Médica en Junín, Carlos Llancari del Río manifestó que los galenos requieren el cumplimiento de la tercera y cuarta escala salarial.

Asimismo, se piden el nombramiento de los trabajadores de salud, ya que un 25% aún laboran como contratatados CAS y por terceros. Otra demanda es el pafo de las horas complementarias que realizaron en los meses más críticos de la pandemia y que hasta ahora no les cumplen.