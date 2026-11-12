La menor de 15 años, estaba separando la paja de la cebada, cuando un técnico en enfermería, encargado del centro de salud del distrito de Chacapampa en Huancayo, le dijo a su abuela que llevaría a la adolescente para su control, porque estaba desnutrida.

Según las investigaciones, como no había persnal en la posta, Carlos Camargo R. (30), puso a la menor en la camilla del área de triaje del centro médico, donde la ultrajó sexualmente. Ante las evidencias, el fiscal Andreey Ortega de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, logró la sentencia de 20 años y 10 meses de prisión efectiva, contra Carlos Camargo, por el delito de violación sexual.

Reprochable

La sentencia fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial con Sub-Especialidad en Delitos Contra Mujeres de Huancayo. El colegiado valoró las pruebas que presentó la Fiscalía, como el testimonio de la menor, pericias médicas, testimonios y otros, que acreditaron la responsabilidad del acusado.

Según la tesis fiscal, el 13 de octubre del 2022, se produjo el reprochable hecho. Cuando la abuelita fue a llamar a su nieta, solo respondió el enfermero quien le dijo que estaba terminando de rellenar la ficha.

En el mes de noviembre, la agraviada le contó lo sucedido a su hermana de 11 años, la misma que le dijo a su madre, que no iría al centro de salud, porque temía que le digan que se sacara la ropa como se lo habían dicho a su hermana de 15 años.

Ante esta respuesta la madre le exigió a su hija que le relate y la adolescente contó lo que el enfermero le hizo. La denuncia fue presentada y atraparon al acusado del ultraje.