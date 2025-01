Una adolescente gestante de 16 años se encuentra en la UCI del hospital El Carmen, a la menor le extirparon el útero ya que tenía una hemorragia a causa de un cuadro de preeclamsia, informó el director del hospital El Carmen, Luis Porras Gonzáles.

Acotó que la menor fue internada hace 4 días procedente del centro de salud La Libertad para descartar preeclamsia, luego del parto se produjo la expulsión de la plascenta, pero se produjo un sangrado incesante. Cuando le hacen una ecografía, se encuentran restos plascentarios. Entonces le hacen un legrado, el sangrado continúa y los médicos presumen una plascenta acreta, es decir que esta se pega al útero y es difícil de desprender, porque estaba infiltrada. Le extirpan el útero, pero la menor ya había sufrido un shock hipovolémico que produjo daño a diferentes órganos, entre ellos el riñón generando una insuficiencia renal.

Ante ello tuvo que ser sometida incluso a 3 sesiones de hemodiálisis y evidencia una leve mejoría.

sangre. Para salvar la vida de la menor se requirió 40 unidades de sangre de donde se extrajeron diversos componentes. La paciente continúa en UCI con ventilación mecánica y tiene una leve mejoría.

Madre reclama que no le dan información clara

Esteba Sedano Mansilla, madre de la menor de 16 años, pidió explicaciones al director del hospital El Carmen, Luis Porras respecto a las intervenciones que le realizaron a su hija. “A mi no me han explicado que le van a hacer a mi hija, solo me han dicho “vamos a salvar la vida de tu hija”. Otro médico me dijo eso era para una cesárea, no se porqué motivo esperaron el parto normal, le han hecho dos legrados”, reclamó a la madre.

Tras los hechos que se hicieron de conocimiento público, la Diresa Junín desplazó al hospital El Carmen un equipo técnico supervisor, a fin de, recabar de información necesaria con respecto a la paciente Y.S.E de 16 años de edad y tomar las acciones correspondientes.

“Como autoridad regional en salud, nos compete velar el cumplimiento del marco normativo vigente, tanto como para la salud materna y para las intervenciones en todos los ciclos de vida, en ese sentido, nos apersonamos al hospital Carmen, donde se realiza la investigación correspondiente, la evaluación de la historia clínica, de los consentimientos informados y de los documentos necesarios, a fin de, esclarecer los hechos” indicó Ketty Alvarado Salas, coordinadora regional de Salud Sexual y Reproductiva de Diresa.