Eusebio 'Chato' Grados: ​"Dios no quiso quitarme la vida para seguir cantando"

Hasta hace un año aparecía con el rostro desencajado. Penosas enfermedades lo atacaron y estuvieron a punto de llevarse a una de las voces más emblemáticas de nuestro folklore. Hoy, Eusebio “Chato” Grados, a los 65 años sigue dando pelea y celebra en Huancayo medio siglo cantando.

Muchos están preocupados por su salud, ¿cómo está?

Todo fue por un dolor de cabeza, me internaron en el hospital Mograrejo en Lima y luego de los chequeos correspondientes, los doctores detectaron que tengo insuficiencia renal crónica, estuve un día de alta en mi casa y me dio una recaída. Realizaron himodialisis, tras un mes de estar internado, me detectaron cáncer a la medula ósea, desde ese entonces cargo con estas dos enfermedades hasta ahora.

¿Por cuánto tiempo estuvo alejado de los escenarios?

Fueron dos largos años que estuve fuera de los escenarios, fue un tiempo muy largo, me sentía deprimido, ya que lo único que me animaba era el cantar para mi publico.

¿Usted se siente del nivel artístico de Flor Pucarina o Picaflor de los Andes?

Cada artista vive una época, cada quien deja un trabajo, y yo estoy haciendo un trabajo que mis antecesores me enseñaron, si estoy o no al nivel de ellos, ya el publicó lo dirá.

¿Qué lo motivaba a escribir sus músicas?

Mi vida minera, la pobreza en la que viví, la nostalgia que siento al acordarme de mi tierra, los amores idos así como los bienvenidos, siempre hay razones por la cual uno se motiva, recuerdo las letras de una canción que dice: “quiero que escuchen esta linda canción, canción nacida desde mi corazón, entre mis venas fluyen con emoción. Toda una vida levo difundiendo huaynos, mulisas que dios me a legado, por donde vaya donde me encuentre canto a mi patria ¡que viva el Perú!”.

¿Durante toda tu trayectoria, recuerdas con qué otros artistas compartiste escenario y a que lugares llegaste difundiendo tu arte?

En estos cincuenta años yo compartí escenario con los Embajadores Criollos, Los Pacharacos, Flor Pucarina, El Indio Mayta, Luis Abanto Morales, Pastorita Huaracina y muchos más que no logro recordar. Sobre los distintos lugares donde hice presentaciones, estuve en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, España, Alemania Inglaterra, Suecia, suiza y muchos otros países, pero el primer país donde hice una presentación fue en Corea del Norte.

Usted se siente cada vez mas huancaino, ¿cuál es el motivo?

Si, por que yo perdí mi tierra Atacocha, al ser un campamento minero, poco a poco llegó a ser destruido, por eso ahora con el reconocimiento que me hizo la municipalidad de huancayo por mi trayectoria artística y este documento recibido para mi es como una partida de nacimiento de me levanta el espíritu y me hace sentir mas huancaino que nadie.

¿Cómo piensa celebrar sus cincuenta años de vida artística?

Mis 50 años lo voy a celebrar el 16 de junio en el coliseo Puno en Ate Vitarte, estaré invitando a muchos compañeros artistas para celebrar, y ahí estaré cantando y reviviendo lo mejor de mi repertorio.

¿Cómo fue el inicio de su vida artística?

No recuerdo exactamente cuando empece a cantar, pero lo que si recuerdo es que siempre participaba en las actividades que se realizaban en la primaria y secundaria, siempre por motivación de mi profesor Rolando Navarro Vivas, quien también es de Huancayo, el profesor me sacaba a cantar siempre a capela.

¿Cómo recuerda su niñez?

Yo recuerdo que la viví bien, mi familia fue de condición humilde pero siempre fuimos felices con lo que teníamos pese a los problemas que aquejan a toda familia. En la escuela, por el hecho de cantar algunos huaynos, era el punto de burla de algunos compañeros, motivo por el cual a veces rechazaba las propuestas de participar cantando.

¿Qué lo motivo a interpretar música wanka?

Soy natural de Cerro de Pasco, del campamento minero de Atacocha, radicaban personas huancainas y ellos siempre festejaban con huaylarsh, santiago, mulisas y yo siempre me quedaba admirado de eso, me gustó la música huancaina .