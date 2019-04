​Exalcalde Bendezú con la soga al cuello por irregularidades

Síguenos en Facebook

El alcalde del distrito de Pilcomayo (Huancayo) Jorge Muñoz Laurente denunció al ex alcalde Richard Bendezú y sus ex funcionarios por el presunto delito de colusión, peculado y malversación. No se trata de un caso sino de varios donde la autoridad habría dispuesto el uso indebido del dinero.

El primer caso es en la obra Defenda Rivereña del río Mantaro. En este Bendezú desvió 176, 656 soles para otros obras. La obra fue liquidada pero la comuna aun adeuda esta cantidad a los proveedores.

Otro caso es en tres proyectos financiados por el programa Trabaja Perú. Tres calles asfaltadas donde hay un faltante de 115 mil soles. La obra fue liquidada por el mismo programa y nadie sabe a dónde destinaron el dinero.

Muñoz Laurente detalló además que la gestión de Bendezú nunca rindió cuentas al Ministerio de Minas.

Existe, además, una deuda de 1 millón 500 mil soles a proveedores en distintos proyectos. Está pendiente una deuda de 173 mil soles con la SUNAT que está a punto de congelar las cuentas de la comuna. Por último, durante el el 2017 y 2018 la comuna cobró el monto de las AFP de los trabajadores pero nunca los depositó. Aquí hay otra deuda de 25 mil soles.

Jorge Muñoz toma esta situación con calma y señala que no se quedará de brazos cruzados. Por lo pronto ya denunció el caso. Asimismo, se prepara para iniciar el proyecto de ampliación de nichos en el cementerio general de distrito.