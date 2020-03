Existe alto riesgo de contagio del virus en mercados tugurizados

Los mercados mayoristas de Huancayo, son los lugares de más alto riesgo a la propagación del coronavirus por la gran cantidad de personas que congregan. Ayer, recorrimos, los pasillos del mercado mayorista Ex Maltería Lima del jirón Huancas.

Al ingreso, en el sector de la venta de verduras y hortalizas, hay dos pequeños pasajes para entrar, pero estos accesos tienen a dos filas de mujeres que venden espinacas, hierbas aromáticas, pero hacia las zonas lateras están los stand de venta de abarrotes. Por ahí la gente pasa, chocándose unos a otros, ya que el espacio es reducido. Además las comerciantes colocan sus verduras en el suelo cubiertas por debajo, solo con plásticos.

MUY CERCA. Obviamente, que nadie cumple con respetar la distancia de un metro entre las personas. Las autoridades han pedido que solo un integrante concurra a proveerse de los alimentos para la familia, pero esto no se cumple, ya que ingresan 2, 3 y hasta 4 personas por familia lo que genera más hacinamiento, mencionó el comerciante Saúl Arroyo.

Entre los compradores se puede ver a ancianos, madres que cargan a sus bebés y mujeres que llevan a sus hijos pequeños. Muchos de los comerciantes portan mascarillas y hasta guantes, pero hay un gran número que no los usan, sobretodo los estibadores. En los puestos no se observa que tengan alcohol en gel y no se sabe en que momento se hacen el lavado de manos.

Por el jirón Huancas, prolongación Ica y la avenida José Olaya transitan muchos transeúntes.