A siete semanas de la segunda vuelta regional, Fernando Orihuela presentó a su equipo técnico en seguridad ciudadana y anunció la implementación de un observatorio regional y una central de vigilancia C5, con los que busca articular la respuesta frente a la delincuencia en las nueve provincias de Junín.

Equipo técnico

El candidato de Podemos Perú incorporó al general PNP en retiro César Gentille, exministro del Interior durante el gobierno de Martín Vizcarra, y al coronel PNP en retiro Víctor Livia, quien se desempeñó como gerente de Seguridad Ciudadana en distritos como San Isidro y La Victoria. Ambos integrarán el equipo consultor especializado en seguridad de su organización política.

Orihuela sostuvo que la inseguridad requiere una estrategia integral que involucre a la Policía Nacional, los gobiernos locales, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones. Para ello, planteó recuperar y modernizar el proyecto de central de control C4 impulsado durante su anterior gestión regional, que, según afirmó, no tuvo continuidad.

La propuesta contempla dos componentes. El primero es un observatorio regional que recopile y analice estadísticas delictivas para identificar las zonas de mayor incidencia criminal y orientar las decisiones de las autoridades. El segundo es una central C5 equipada con tecnología de videovigilancia, análisis de datos e interconexión en tiempo real para facilitar intervenciones oportunas.

Durante su exposición, el candidato señaló que Junín cuenta con aproximadamente 525 cámaras de seguridad, aunque advirtió que varias no funcionarían o carecerían del mantenimiento adecuado. También mencionó más de 1,140 serenos y alrededor de 300 vehículos operativos, recursos que, según su diagnóstico, trabajan de manera desarticulada.

El plan busca integrar estos sistemas y mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, el sicariato y otras modalidades delictivas. Sostuvo que la infraestructura podría atender emergencias como accidentes de tránsito e incendios, mediante la coordinación con bomberos y el sector Salud.