El exministro de Cultura, Ciro Gálvez Herrera, se pronunció sobre el discurso de la presidenta Dina Boluarte. A su estilo, ha llamado a la mandataria “un lorito que le han dicho di estas cosas y dijo”, y calificó el mensaje a la nación de populista y lejano a las demandas de la población y los pueblos originarios.

“Fue un discurso demagógico, totalmente fuera de la realidad, desconectada de la realidad, de los sectores populares y los pueblos originarios. Los pueblos originarios no están representados en el poder y eso hace que desconfíen y se enfrenten. El gran problema no es entre izquierda y derecha, esas son peleas de corruptos, ese no es el problema, sino entre el estado peruano y el estado prehispánico”, dijo el exministro en el Gobierno de Pedro Castillo.

Para Gálvez es muy difícil que Boluarte pueda llegar al 2026 si continúa con esta forma de gobierno que, entre otras cosas, se niega a hablar con la población: “La salida es que dé señales de querer dialogar con el pueblo con las organizaciones populares e indígenas. Hace un mes fueron 60 representantes de los pueblos originarios y no les dejaron ni siquiera hablar”.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Satipo: Retiran de la morgue cuerpos de víctimas del desborde en Betania

Finalmente, se mostró en contra de un adelanto de elecciones pues en estas condiciones la población votaría por las mismas personas: “El adelanto de elecciones no garantiza nada, serían elecciones entre los mismos partidos de la corrupción”, añadió.

Gálvez fue designado ministro en julio del 2021. Cuando el gabinete conformado por el expremier Guido Bellido fue retirado, él también fue depuesto del cargo, en octubre de ese año.