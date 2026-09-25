Los escolares de la institución educativa Julio C. Tello, vivieron momentos de pánico cuando participaban de un concurso de declamación en el patio del colegio, y de pronto, la malla Raschel, fue levantada por un fuerte ventarrón, informó el director del plantel, Edwin Oré Quintana.

Los fierros que sostienen la malla se doblaron y la cubierta se venía encima de ellos. Los adolescentes se desesperaron mientras los profesores trataban de calmarlos y evacuarlos del lugar.

Unos metros más allá, las carpas que cubren del sol a los alumnos en el comedor a la intemperie, también volaron. Los chicos comen en esas condiciones, porque su comedor fue derrumbado tras los sismos del 18 de julio y el 6 de agosto, en vista que estaba en alto riesgo.

Desde entonces, los 241 alumnos comen a la intemperie ya que no tienen donde consumir sus alimentos, solo unas carpas los cubren del intenso calor durante el día y el frío en la mañana.

“Por el sismo se derrumbó el comedor y ahora atendemos a 150 niños a la intemperie”, Magdalena Taype Valdivia que lamentó el olvido de las autoridades.

Preocupante

El director Edwin Oré manifestó que el plantel está declarado en emergencia, tras los sismos del 18 de julio y 6 de agosto. Y precisamente, en el segundo piso existen 4 aulas que están declaradas inhabitables porque los techos que están a punto de colapsar. Estos ambientes permanecen cerrados y clausurados y los alumnos han tenido que ser reubicados a otros ambientes. Cuando llueve, el agua corre del techo como coladera y las aulas se inundan.

“Como el segundo piso está declarado en emergencia, hemos tenido que llevar a los alumnos a otros ambientes, la biblioteca y el almacén, los hemos convertidos en aulas, encima no tenemos comedor y tratamos de adecuarnos con el apoyo de la Apafa, porque hasta el momento ni el Gobierno Central, regional y municipal destinan los recursos para la reconstrucción inmediata”, mencionó el director Oré Quintana.

El cerco perimétrico de la institución educativa, también está por caer y pese a ello solo esta rodeado por una cinta que indica peligro.

El director de la Ugel Huancayo, Walter Oré Ramos acudió a inspeccionar el plantel, luego que ocurrió el ventarrón y allí reiteró el compromiso de cambiar los techos del segundo piso pero hasta ahora no cumplen.

Asimismo, luego del sismos del 6 de agosto, el Gobernador Regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, acudió al plantel y se comprometió en apoyarlos con 2 aulas prefabricadas para el comedor y la cocina pero hasta el momento no cumple.

Edwin Oré entregó un memorial a la presidenta de la República, Keiko Fujimori en una de sus visitas tras el sismo y espera que pueda atender el plantel de 241 escolares.