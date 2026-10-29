La décima Feria Internacional del Libro de Huancayo se realizará del 6 al 15 de noviembre en el parque Huamanmarca, en un contexto en el que solo el 2% de la población alfabeta de la provincia lee un libro al año y apenas cinco de sus 28 distritos cuentan con bibliotecas públicas municipales. La organización anunció más de 130 actividades culturales y espera superar los 100 mil visitantes.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín, Javier Rojas León, señaló que las cifras evidencian una brecha en el acceso al libro y la lectura que requiere la participación conjunta de las autoridades.

La feria reunirá a escritores nacionales e internacionales, entre ellos el periodista argentino Pablo Plotkin, el cronista boliviano Raimundo Quispe y el cineasta y escritor chileno Carlos Leiva Barahona. También participarán autores peruanos como Rosa Chávez, Julio Arbizu y Alex Huerta Mercado. La programación abordará temas como el racismo, la violencia, la salud mental, la memoria histórica y los desafíos de la inteligencia artificial, con el propósito de promover el pensamiento crítico y la reflexión social.

Uno de los ejes de esta edición será el público infantil. La DDC Junín estará a cargo de una franja especial que funcionará diariamente de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y contará con más de 35 actividades, entre talleres, narraciones y sesiones de mediación lectora. A estas actividades se sumará el sector educativo mediante la jornada “La Hora de la Lectura”, prevista para el lunes 9 de noviembre desde las 8:00 a. m.

Seguridad

La organización también anunció medidas para evitar que se repitan los incidentes de seguridad registrados en ediciones anteriores. La curadora de la feria, Karen Oba Segama, indicó que se aplicará un filtro de validación para los expositores y que se coordinará el resguardo entre Serenazgo, Policía Municipal, seguridad privada contratada y las propias editoriales.

El costo de los stands será de S/450 por los diez días de actividad, una tarifa que la organización presenta como accesible para facilitar la participación de editoriales independientes.