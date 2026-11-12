El candidato al Gobierno Regional de Junín de Podemos, Fernando Orihuela, se mostró en contra del anuncio del ministro de transportes y Comunicaciones respecto a la modalidad de Asociación Público Privada (APP) para la ejecución de la Nueva Carretera Central (NCC), pues consideró que eso representará la instalación de numerosos peajes, que será recargado al transportista y usuarios de la vía.

Cobro de peajes

“Nueve de diez tramos anunciados serán ejecutados mediante la modalidad de Asociación Público Privada, solo uno será ejecutado con financiamiento público. Los empresarios que construyan esos nueve tramos buscarán recuperar su inversión y obtener ganancias mediante peajes y eso será cargado al transportista, y el productor seguirá pagando altos costos por flete”, dijo Orihuela.

En esa línea, Orihuela Rojas insistió en la ejecución de la nueva vía con financiamiento público.

“Existe la ley 32696 que garantiza a este proyecto dentro de la programación multianual de inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se debe respetar y encontrar los mecanismos para que la obra se vaya a manos privadas”, anotó el líder de Podemos.

El candidato de Podemos indicó que la nueva vía evitará centenares de accidente de tránsito y decenas de muertes al año ocasionados en la actual carretera y permitirá dar mayor fluidez al transporte de pasajeros y al turismo entre Lima y el centro del país.