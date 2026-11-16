Un encuentro de líderes de Podemos Perú realizado la tarde del último sábado se convirtió en una multitudinaria marcha por el centro de Huancayo que acabó con un mitin en el parque Huamanmarca encabezado por el candidato al Gobierno Regional de Junín, Fernando Orihuela, y su aliado el alcalde de Ate-Vitarte, Franco Vidal.

La concentración tuvo lugar en el Country Club Los Wankas donde cientos de seguidores se dieron cita para participar de este encuentro entre quienes estaban además los alcaldes electos por esta agrupación política como Emerson Nolasco de Huancayo; Héctor Melgar de El Tambo.

Del mismo modo, agradeció el respaldo de Franco Vidal en este tramo de la campaña de segunda vuelta. Saludió además el apoyo de miles de personas que a diario se suman a su candidatura.

“Gracias por confiar en nosotros, tenemos un plan de gobierno que lo vamos a poner en marcha para hacer de Junín una región agroexportadora, donde sus habitantes tengan sus hospitales y centros de salud funcionando en toda su capacidad, porque sin salud nada es posible”, anotó.

“Desde el primer día de gestión, vamos a tomar las decisiones para solucionar las numerosas obras paralizadas y para ejecutar aquellas que Huancayo y la región necesitan con urgencia para el cierre de brechas. Nosotros no vamos a improvisar”, sostuvo.