El candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, Fernando Orihuela Rojas, ratificó sus principales propuestas para la Primera Capital Histórica del Perú, entre ellas la construcción de la infraestructura de la Universidad Nacional de Jauja, la modernización del aeropuerto Francisco Carlé y la construcción del hospital Domingo Olavegoya.

Orihuela Rojas señaló que los estudiantes necesitan instalaciones modernas para acceder a una educación superior universitaria de calidad con talleres, laboratorios, ambientes administrativos, áreas de recreación, entre otros.

Reafirmó, asimismo, su compromiso de impulsar la modernización e internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé, y descartó las versiones que lo señalan como opositor a este proyecto.

“Rechazo esa forma de hacer campaña con volantes repartidos casa por casa y, por el contrario, reafirmo mi postura de modernizar nuestro aeropuerto. Yo encabezaré las gestiones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, indicó Orihuela.

En el sector Salud, reiteró su propuesta de concretar la construcción del hospital Domingo Olavegoya y recordó que en 2022 dejó este proyecto con expediente técnico y un presupuesto de 35 millones de soles.

“Ahora regresaremos para hacer realidad este nosocomio, completamente equipado con tecnología de punta”, dijo.