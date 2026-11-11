El candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, Fernando Orihuela, anunció la modernización del aeropuerto Francisco Carlé y la construcción de la infraestructura para la Universidad Nacional de Jauja, durante su reciente visita a esta provincia, donde estuvo acompañado por el alcalde de Ate-Vitarte, Franco Vidal, conocido popularmente como ‘Dibujito’.

Orihuela sostuvo que el terminal aéreo constituye una infraestructura estratégica para mejorar la conectividad entre Lima y el Valle del Mantaro, además de impulsar el turismo y dinamizar la economía regional. En ese sentido, afirmó que su propuesta contempla modernizar las instalaciones para fortalecer el transporte aéreo y aprovechar el potencial turístico de Junín.

“Vamos a modernizar nuestro aeropuerto Francisco Carlé, por ser estratégico para interconectar por aire a Lima y el Valle del Mantaro, pero además vamos a construir la infraestructura para la Universidad Nacional de Jauja, pues nuestros estudiantes merecen contar con ambientes modernos y adecuados para recibir educación superior universitaria de calidad”, sostuvo el candidato regional.

La propuesta universitaria busca dotar a los jóvenes jaujinos de mejores condiciones para acceder a la educación superior sin tener que desplazarse a otras ciudades.

Por su parte, Franco Vidal agradeció las muestras de afecto recibidas durante su recorrido por Jauja y otras provincias de Junín.

“Gracias a Jauja por ese lindo recibimiento. Vamos con energía y con fuerza. La región Junín sí se puede cambiar y lo vamos a hacer realidad junto al doctor Fernando Orihuela”, manifestó.