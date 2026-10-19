La investigación por el brutal ataque con fuego contra trabajadores municipales dio un giro decisivo. La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín amplió las pesquisas contra tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo y modificó la calificación penal del caso, tras el violento episodio registrado el 14 de octubre en la intersección del pasaje Las Casuarinas y el jirón Huancas.

Mediante la Disposición Fiscal n.° 03-2026-4FPPCH, la fiscal Patricia Pesoa declaró complejo el caso y cambió la calificación inicial de homicidio simple en grado de tentativa a homicidio calificado en grado de tentativa, debido a las circunstancias que rodearon el ataque con líquido inflamable encendido.

La ampliación de la investigación comprende a César Justo Ramos Chahuayllo, gerente de Seguridad Ciudadana; Gustavo Quispe Meza, jefe de Operaciones; y Efraín Remuzgo Romero, ejecutor coactivo. Las diligencias buscan establecer posibles responsabilidades por presuntos delitos contra las condiciones de seguridad en el trabajo y exposición a peligro.

El punto central será esclarecer cómo se organizó el operativo de liberación de vías, qué medidas de protección se adoptaron y si el personal fue enviado a una intervención de riesgo sin preparación técnica suficiente ni la presencia de efectivos de la Policía Nacional.

Los hechos

El ataque ocurrio cuando personal municipal y de Serenazgo participaba en labores de liberación de vías, el investigado Albert Enrique Escalante habría utilizado líquido inflamable para lanzar fuego contra los trabajadores y un cargador frontal.

El ataque dejó ocho trabajadores con quemaduras de primer, segundo y tercer grado, identificados como Artur Espinoza, Dany Lazo, Edson Espinoza, Raúl Montes, José Pariona, José Galarza, Edelon Crespo y Gabino Mayta.