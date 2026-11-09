El alcalde de Ate-Vitarte, Franco Vidal, no se guardó nada y fue frontal al afirmar que la región Junín elegirá entre dos candidatos que representan la experiencia y la improvisación, al referirse a Fernando Orihuela y Arnoldo Mallma, respectivamente. Fue durante una presentación pública que realizó en el centro poblado de San Antonio de Sonomoro en el distrito de Pangoa, Satipo.

“La población de Junín elegirá a su próximo gobernador entre la experiencia que representa el doctor Fernando Orihuela y la improvisación que representa el otro candidato, que nunca ha ejecutado ninguna obra y que tiene cero experiencia en gestión pública”, indicó la autoridad edil, ante cientos de pobladores.

Franco Vidal, considerado el mejor alcalde del país en el periodo 2023-2026, reafirmó que desplegará a su equipo técnico hacia la región Junín en la gestión de Fernando Orihuela y que él se convertirá en asesor para apoyar en la ejecución de “full obras” en sectores como salud, educación, transporte, turismo, agricultura y deporte.

“Pronto vamos a inaugurar un estadio de más de 90 millones en Huaycán, obras como esa tenemos que ejecutar en Junín. Ha llegado el momento de tener full obras para nuestra población”, anotó.

Por su lado, Fernando Orihuela, líder de Podemos Perú, anunció la puesta en funcionamiento del hospital de Pangoa, iniciada en su gestión como gobernador, la construcción de la IE Andrés Avelino Cáceres, la segunda etapa de pistas y veredas, la adquisición de una planta asfaltadora y un pool de maquinaria pesada para el mantenimiento de vías con la modalidad de obras por impuestos, así como la creación de la Gerencia Regional de Pueblos Originarios.

Orihuela y Vidal recorrieron Satipo, donde fueron recibidos por gran cantidad de personas, quienes los ataviaron con trajes nativos y le entregaron presentes como muestra de su respaldo de cara a la segunda vuelta electoral.