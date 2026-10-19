Doce alcaldes electos de la provincia de Jauja, ganadores de las elecciones municipales por Podemos Perú, anunciaron su respaldo a Fernando Orihuela Rojas, candidato a la gobernación regional de Junín, con miras a la segunda vuelta electoral. El encuentro se desarrolló en la Primera Capital Histórica del Perú, con la participación de un numeroso grupo de seguidores.

Hospital encaminado

Durante la reunión, Orihuela anunció que ejecutará la construcción del nuevo hospital Domingo Olavegoya, proyecto que dejó encaminado en 2022 y para el cual planteó culminar un nuevo expediente técnico. El establecimiento contará con más de diez especialidades médicas y equipamiento de última tecnología.

“Nuestros hermanos de Jauja hace tiempo merecen tener un hospital moderno, acorde a su crecimiento”, sostuvo el candidato, al referirse a la necesidad de fortalecer los servicios de salud en esta provincia.

Asimismo, anunció que impulsará la modernización e internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé y la culminación al 100 % de la carretera JU-103, que conecta Jauja con Tarma.

Otro de los compromisos expuestos fue la construcción de una ciudad universitaria para la Universidad Nacional Autónoma de Jauja, con talleres, laboratorios y pizarras inteligentes para sus diferentes facultades.

“Nuestra provincia necesita tener un campus universitario moderno, con talleres y laboratorios para todas sus facultades, con pizarras inteligentes, para que los futuros profesionales sean formados como en las más grandes casas superiores de estudios”, precisó Orihuela.

Podemos Perú ganó las elecciones municipales en Apata, Canchayllo, Curicaca, Huamalí, Masma Chicche, Monobamba, Muqui, Pancán, Parco, San Lorenzo, San Pedro de Chunán y Yauli.