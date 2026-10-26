Un tenso momento se vivió en la plaza Huamanmarca de Huancayo, cuando integrantes de la denominada Generación Z se encontraron con miembros del partido político Alianza para el Progreso (APP), protagonizando un altercado en medio de la movilización juvenil contra los incendios forestales, la inseguridad ciudadana y la gestión del Gobierno central.

El incidente ocurrió luego de que los militantes de APP realizaran una reunión de líderes, donde presentaron a sus autoridades electas. Posteriormente, se dirigieron al parque Constitución y luego a la plaza Huamanmarca. Fue allí cuando se produjo el cruce entre ambos grupos. Integrantes de APP habrían solicitado a los jóvenes que se retiraran de las inmediaciones de la plaza, situación que generó incomodidad y encendió los ánimos de los manifestantes.

La protesta juvenil formaba parte de una movilización de alcance nacional. En Huancayo, los participantes recorrieron diversas calles del centro de la ciudad para expresar su preocupación por los incendios forestales, la falta de apoyo a las poblaciones afectadas y el incremento de la inseguridad ciudadana.

Los integrantes de la Generación Z respondieron con fuertes arengas contra los de APP. “¡Ya sabemos contra quién no votar!”, gritaban los jóvenes, mientras otros lanzaban expresiones como “¡Corrupción!”, “¡Sarta de corruptos!” y “¡La juventud consciente jamás será sirviente!”.

Volvió la calma

Consultado sobre el tema, el vocero de APP, Jorge Solís Goche, sostuvo que la movilización de la Generación Z no estaba dirigida directamente contra su agrupación política, sino contra la presidenta y el Gobierno central. Asimismo, señaló que el altercado se produjo en medio de cuestionamientos relacionados con el uso de la plaza y afirmó que, posteriormente, las diferencias fueron aclaradas y la calma volvió al lugar.