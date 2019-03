Gobernador se reúne con embajador de Rumania y evaluan un tranvía para Huancayo

Síguenos en Facebook

EEl gobernador Vladimir Cerrón se reunió ayer con el embajador de Rumania Gabriel Gafita para evaluar la instalación de un travía en la Incontrastable que atravería la ciudad desde Huayucachi hasta la Ciudad Universitaria.

El proyecto nunca estuvo en el plan de gobierno de Cerrón; sin embargo, luego de la visita y propuesta de la embajada Peruano-Rumana se definió este encuentro entre ambos funcionarios para analizar la viabilidad del proyecto.

COMPONENTES. El gobernador de Junín explicó que el tranvía requeriría una inversión de 120 millones y atravesaría la ciudad a través de la avenida Arequipa previa construcción del puente del mismo nombre. “La vía que ha propuesto para intervenir es toda la calle Areequipa con lo cual hay que hacer el puente Arequipa. Le he solicitado al alcalde (de Huancayo) que me transfiera la unidad ejecutora porque el municipio no tiene esa capacidad económica. Hemos quedado que nos van a transferir (el proyecto) con el millón de soles que tiene y nosotros estaremos agregando algo de 8 millones”, señaló.

FUTURO. La millonaria inversión que necesita el proyecto requeriría descuidar otras promesas de campaña que hizo Cerrón aunque la autoridad lo descarte. “Todos los proyectos son importantes pero hay algunos que tienen una prioridad sobre los demás. No es nuestra primera prioridad (el tranvía) pero no dejaría de ser un gran avance que tendría nuestra región”, sostuvo Cerrón.

Por el momento se ha definido que el gobierno ruymano recabe toda la información ncecesaria respecto al proyecto y pueda presentar el perfil completo. Con ello, al gobierno regional le quedaría inscribirlo en el programa Invierte Pe y luego gestionar el financiamiento del proyecto. Aun no hay fechas pero els tratativas están en marcha.

EXTENSIÓN. La propuesta inicial de gobierno rumano fue un travía de 6 kilómetros de extensión. El GRJ pidió se extienda.