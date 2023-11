El Gobierno Regional de Junín (GRJ), entre 2018 y 2019 pagó S/ 21 167 935 por 6157 equipos médicos y mobiliario para el nuevo Hospital El Carmen de Huancayo cuya construcción no concluye aún. Sobre ellos la Contraloria alertó que, 5510 no han sido encontrados y 647 han sido ubicados en ambientes que no reúnen condiciones necesarias para su conservación.

Consultado sobre el tema, el gerente de Infraestructura del GRJ, Rony Vejarano Pérez, refirió que hace 15 días han inspeccionado los equipos, encontrando que varios están desfasados. “Se está haciendo un plan de trabajo para sacarlos e inventariarlos y cuantificarlos, para ello el gobierno regional va a construir un almacén para que sean almacenados ahí y se determine su destino. También vamos a denunciar el hecho”, fue la tibia respuesta.

De otro lado el exgerente de Infraestructura de la gestión regional anterior, Anthony Avila, dijo: “Existe ambigüedad en el caso, pues en el 2020 tras una constatación, se devolvió los equipos al contratista porque no se ejecutó el presupuesto.”, dijo

La compra

En el marco del contrato suscrito en 2014 para la construcción del hospital, entre el gobierno regional y el consorcio El carmen II (anterior Contratista), se destinó más de S/21 millones para la compra de 6157 unidades de equipamiento, entre ellos desfibriladores, centrales de monitoreo para pacientes, máquina de anestesia, monitor de funciones vitales, mesa de operaciones electrohidráulica y otros.

Luego de ser resuelto el contrato con dicho consorcio parte de estos equipos fueron almacenados en los ambientes de la obra; no obstante, no fueron considerados en el expediente de saldo de la obra que ejecuta la empresa China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú.