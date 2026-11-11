La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de Huancayo convocaron 25 procedimientos de selección para ejecutar obras públicas sin acreditar el presupuesto necesario para cubrir el costo total de las contrataciones. Esta situación podría ocasionar paralizaciones, intereses e indemnizaciones a contratistas.

En el GORE Junín, el Informe de Orientación de Oficio N.° 056-2026-2-5341-OO identificó 19 proyectos sin financiamiento debidamente acreditado, entre ellos los hospitales Domingo Olavegoya de Jauja (S/ 391.1 millones), Hospital de Apoyo Junín (S/ 299.5 millones) y Manuel Higa Arakaki de Satipo (S/ 237.6 millones). También figura la carretera de la cuenca Zótani, en Perené, por S/ 70.2 millones.

En la Municipalidad Provincial de Huancayo, otros seis procedimientos por más de S/ 25.7 millones presentan deficiencias presupuestales. Tres obras, con contratos superiores a S/ 12.5 millones, apenas cuentan con S/ 682 mil de certificación para 2026, mientras que otros proyectos tienen previsiones incompletas para 2027. La Contraloría exigió a ambas entidades adoptar medidas.