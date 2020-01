Gorila de piedra es el guardián del Canipaco

En uno de los parajes del distrito de Chongos Alto de la provincia de Huancayo, emerge una formación natural que se está convirtiendo en la sensación del valle del Canipaco. El clima ha esculpido un gorila de piedra que observa imponente todo el maravilloso paisaje que lo rodea.

Llegar a este lugar turístico, es muy fácil, pues solo se debe tomar la carretera que se dirige al distrito de Chongos Alto. Todavía no existen estudios sobre su aparición o que establezca con exactitud sus orígenes. Sin embargo, como todo lugar considerado como guardián tiene una historia particular. Según los pobladores su origen se remonta a la era donde habitaban en la tierra inmensos animales, entonces se cree que los gorilas vivían en esta parte del país y con el transcurrir de los años terminó convertido en una gigante roca petrificada, que guarda en sus faldas pinturas rupestres, que todavía no han sido estudiadas para saber con exactitud su antigüedad.

Pero para los pobladores esta figura representa también al guardián del valle, se dice que por su posición de ataque, el gorila es el encargado de cuidar las minas de oro con las que cuenta este valle.

La roca gigante se puede observar desde la carretera, de donde se podrá apreciar con exactitud la forma del gorila, hasta el rostro. Muchos prefieren caminar hasta sus faldas y escalar hasta la cima. Llegar hasta la roca gigante no demora más que 20 minutos a pie y siempre estará acompañado del paisaje exquisito que ofrece el Canipaco.

Sin embargo, este lugar todavía no ha sido estudiado, ni promocionado por las autoridades. Para los pobladores del lugar, sería un gran aporte para las comunidades, que la zona sea explotada como lugar turístico. Pues aseguran que promoción es lo que falta.

A tan solo 20 minutos de la roca gigante, se forman lagunas que tienen especies como flamencos, que llegan por épocas a la zona. Por todo ello, es vital que las autoridades tomen conciencia e inicien con la promoción de este valle, para que la población pueda tener más ingresos, no solo la agricultura y la ganadería.

Valle. Pero el Canipaco, no solo tiene al gorila como uno de sus principales atractivos turísticos, este valle está flanqueado por tres inmensas pampas que son Laive, Antapongo y Tucle. Estas están bañadas por los ríos Canipaco y La Virgen, donde se crían ricas truchas. Su gente y clima son acogedores, con sol radiante y verdes praderas que invitan a pasar un excelente fin de semana, en las lagunas, parajes, nevados y ríos.