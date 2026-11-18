Una gresca entre dos varones por presuntas diferencias personales terminó con uno de ellos herido de bala en la espalda y el otro detenido en Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. El violento episodio ocurrió la madrugada de ayer, en plena vía pública.

Según información policial, alrededor de las 5:20 de la mañana, efectivos que realizaban patrullaje intervinieron y detuvieron a Jheremy A.V. M.(23), quien habría intentado escapar luego de presuntamente disparar contra Sabino Oscar J. M. (35).

Durante el registro, los agentes encontraron e incautaron un arma de fuego “hechiza” de fabricación artesanal abastecida con una munición. El artefacto fue lacrado para las diligencias correspondientes.

En tanto, el herido fue auxiliado y trasladado al Hospital de Apoyo Pichanaqui, donde los médicos diagnosticaron una lesión por proyectil de arma de fuego en la región lumbar, por lo que quedó bajo observación.