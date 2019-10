GRJ evaluará denuncia contra alcalde de Satipo por desmanes en paralización

El gerente general de Gobierno Regional Wider Herrera se presentó ante el Consejo Regional y anunció que la Procuraduría iniciará acciones contra el alcalde de Satipo Iván Olivera por los desmanes ocurridos en la protesta del lunes pasado contra el local que el GRJ tiene en dicha ciudad.

“El alcalde es cómplice, entendemos. De acuerdo a las redes sociales quien ha propiciado ese tema ha sido el alcalde. Él no puede ser autor directo pero puede ser cómplice. Nadie tiene derecho a generar daños a la propiedad y más aun si es una institución pública”, dijo

El Ministerio de Salud (MINSA), según explicó Herrera, deberá definir cuál será el lugar dónde construir dicho nosocomio, ese es el dilema por el que la población salió a marchar el lunes pasado.

El alcalde Olivera y el gobernador Fernando Orihuela habían llegado a un acuerdo previo a este paro. Ambos iban a esperar el pronunciamiento del Minsa. El gerente general dijo que el burgomaestre satipeño no cumplió. “Generar daños a la propiedad es un delito y el procurador tiene la responsabilidad de denunciar a los responsables, con los videos, las fotografías y demás datos que se tenga. Además que el Código Penal prohíbe a los funcionarios públicos inclusive a obstruir vías . Eso está prohibido penalmente y eso tendrá que responder”, agregó. Durante su exposición fue cuestionado por los consejeros David Eslado y José Miguel Álvarez sobre la “tolerancia” que esta gestión viene teniendo con la empresa ganadora de la buena pro, quién presentó observaciones al proyecto. Wider Herrara señaló que en toda obra el contratista puede presentar la compatibilidad del proyecto y la gestión tiene que aceptar ello.

Por último, Herrera garantizó que el presupuesto para el nosocomio está garantizado y que no importa si hay o no demora en el pronunciamiento del MINSA pues ya buena pro ya está entregada y con ello se aseguró el presupuesto. El Consejo no quedó muy contento con la explicación.