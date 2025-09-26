En contados segundos y haciendo uso de ganzúas, un sexagenario y su familiar que llegó de San Juan de Lurigancho (Lima), robaron más de 8 mil soles en herramientas. Cuando huían con el botín, los policías del Grupo “Terna” se abalanzaron sobre ellos y recuperaron todo lo robado.

Los efectivos del Escuadrón Verde, Grupo Terna que patullaban mimetizados como peatones, observaron que en los jirones Tarapacá y Huancas de Huancayo, abrieron la puerta de la maletera y la puerta posterior derecha del Station Wagon de placa D1C-328 que estaba estacionado. Dos malhechores sustrajeron maletas con herramientas para luego escapar.

Los agentes detuvieron a Martín Rodríguez Jauregui (61) (a) “Chicho” y Carlos Rodríguez Curo (59) (a) “Nero” quien vino de San Juan de Lurigancho en Lima.

En el registro personal en poder de los detenidos se encontró un maletín y un organizador conteniendo un taladro eléctrico, una amoladora, martillos desarmadores inalámbricos, sierra, sables, tijera, dados brocas y otras herramientas valorizadas en más de 8 mil soles de propiedad del electricista Nestor G.G. (33).

A decir de la Policía, los dos detenidos formarían parte de la banda denominada “Los Papurris del Mantaro”, implicados en el presunto delito de hurto agravado.

Según la PNP, los detenidos son familiares que se dedicarían a saquear vehículos estacionados a cualquier hora del día. Les bastó 3 minutos para consumar su fechoría, pero terminaron en el calabozo de la comisaría.