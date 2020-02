Una denuncia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer que los alimentos del comedor de la comisaría de Huancayo eran preparados en pésimas condiciones de salud. Esto fue confirmado por el área de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) que llegó para realizar un operativo al lugar.

Todo empezó cuando los agentes descubrieron cucarachas en su plato de tallarines y solicitaron la inspección, al llegar la Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos de la MPH hallaron los bichos en los platos servidos, en el interior de una refrigeradora y caminando por la cocina, entre otras hechos que contravienen las normas sanitarias y que atentan contra la salud de más de 300 comensales.

“Las cucarachas a través de sus patas transportan una serie de microorganismos, que obviamente no se pueden observar, y por ende transmiten una serie de enfermedades, que no afloran de inmediato, sino en un mediano y largo plazo. En ese sentido, las enfermedades se generan por la mala manipulación de los alimentos, por eso hay que tener mucho cuidado de que no haya insectos en nuestras cocinas”, explicó el jefe del área de Bromatología, Jesús Vila Retamozo. "Es por eso -dijo- la Unidad de Bromatología, de manera constante hace visitas inopinadas a restaurantes de la ciudad, para exigir a sus propietarios que desinfecten, desraticen de manera permanente para evitar la insalubridad en las cocinas"

En la inspección, además, se detectó un desorden en el proceso de preparado de los alimentos, insalubridad en los anaqueles, al igual que en los recipientes. A ello se suman, las papayas con presencia de hongos que encontraron, así como carne junto a plátanos pelado en el congelador, hecho que produce contaminación cruzada. Al interior de una refrigeradora también se hallaron cucarachas muertas.

“En suma, reina en esta cocina reina la insalubridad en desmedro del personal policial que a diario es atendido en ese comedor. Hemos levantado un acta y con ello elevaremos un informe a los altos mandos de la Región Policial, para que tomen las medidas que correspondan contra este establecimiento que está regentado por la PNP; y por ende no podemos aplicar ninguna sanción”, puntualizó Vila Retamozo.