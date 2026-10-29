El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos manifestó que los directores tienen un plazo de 24 horas (que vence hoy) para informar, que docentes no concurrieron ayer a trabajar, ya que en varios planteles anunciaron su apoyo al paro del 24 horas del MACEP.

“Estamos a la espera de los informes de los directores sobre la asistencia de los docentes en base a ello vamos a realizar la acción administrativa correspondiente, la norma dice que el informe se presenta en las 24 horas”, precisó.

Ausentes en las aulas

Ayer, los docentes de la institución educativa José Carlos Mariátegui no concurrieron a laborar. En un recorrido por el plantel se apreció que las aulas estaban vacías, sólo había personal administrativo que tenían en sus manos el comunicado de los docentes que presentaron ante el director del plantel Félix Curi Damián, donde refieren que van a acatar un paro de 24 horas en apoyo al MACEP Junín, con las firmas de los docentes en mención.

Al respecto, el director de la Ugel Huancayo, Walter Oré mencionó que el director de la institución educativa no está en la facultad de autorizar o denegar ninguna medida de protesta, ya que corresponde al Ministerio de Trabajo.

“Ellos son los responsables de autorizar una determinada medida de protesta”, dijo.

Por su parte, la directora regional de Educación de Junín, Silvia Astete no quiso señalar si habrá descuento o no a los maestros que no concurrieron a trabajar. Es por ello que esperan el reporte de asistencia.

Jaloneos en marcha

Durante la protesta del MACEP, el dirigente Crispín Chamorro señaló que el paro convocado fue contundente. Ellos exigen al Gobierno Central, la reglamentación de la ley N°32581, para el incremento de las pensiones a más de 3 mil soles, ya que en la actualidad, apenas ganan 800 soles, lo cual no les alcanza para sobrevivir.

Ayer, los docentes realizaron una marcha de protesta desde la Casa del Maestro en El Tambo, rumbo al centro de la ciudad. Cuando se desplazaban por la calle Real, tuvieron unos jaloneos con la policía, ya que querían ocupar los dos carriles de la calle Real, pero el que iba de sur a norte era ocupada por los vehículos que se dirigían a El Tambo, finalmente llegaron hasta el Gobierno Regional de Junín.