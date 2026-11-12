Tras quedar consentida la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el alcalde electo de la provincia de Huancayo para la gestión 2027-2030, Emerson Nolasco Delgado, la mañana de ayer presentó formalmente la acreditación de su equipo técnico ante la Municipalidad Provincial de Huancayo, marcando el punto de partida oficial para el proceso de transferencia de la administración municipal.

Transferencia

De acuerdo con lo estipulado por el marco normativo de la Contraloría General de la República, la autoridad electa presentó una primera comitiva de cinco integrantes, superando el mínimo exigido por la ley. El equipo técnico inicial está conformado por profesionales como el exalcalde de Chilca, Héctor Castro Pimentel, además de Alejandro Aguirre, el abogado Cristian Lazo, Wilder Uscoco y Carlos Tovar.

“Hemos acreditado el equipo técnico ante la municipalidad en estricto cumplimiento del marco de la ley. La comuna debe proceder a la acreditación del aplicativo de la Contraloría y convocarnos para iniciar el cronograma formal de transferencia”, señaló el burgomaestre electo.

Durante el diálogo, la nueva autoridad adelantó observaciones críticas sobre el estado situacional en el que recibirá la comuna provincial. Entre los temas más urgentes alertó sobre la problemática en el manejo de residuos sólidos, especialmente en lo que respecta al funcionamiento y la reconversión técnica de la planta en Tiranapampa.

Según indicó, se habría descartado la proyección inicial de un relleno seco —lo que generaría un incremento de lixiviados y un alto riesgo ambiental a futuro—, advirtiendo una aparente falta de previsión y acciones preventivas por parte de las instituciones competentes como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).