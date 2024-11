Un grupo de trabajadores del nuevo hospital El Carmen, paralizaron ayer sus labores en la obra que lleva ya tres gestiones de gobierno regional y hasta la fecha no se culmina.El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, Rony Bejarano expresó su sorpresa, indicando que están al día con el pago de las valorizaciones a la empresa encargada de la obra, pero se trataría de un subcontratista que incumplió.

“La empresa china tiene un proveedor que no pagó a los trabajadores. Nosotros estamos al día en el pago de las valorizaciones, nosotros pagamos a la empresa, pero este proveedor es quien no cumple”, comentó.

Al respecto, mencionó que no pueden intervenir, pero han cursado una carta a la empresa para que se cumpla con los trabajadores.

El secretario de organización del sindicato Valle del Mantaro, Ulises Huamán Ramos, manifestó que el motivo de la paralización de brazos caídos, es debido a que a un grupo de trabajadores encargados del aire acondicionado no se le paga hace 3 meses.

Es por ello que como acto de solidaridad, los obreros que ejecutan la obra del hospital materno infantil El Carmen, dejaron de laborar.

“Hay un subcontratista encargado del aire acondicionado que no contesta, no sabemos porque motivo no responde y cumple con los trabajadores”, precisó el dirigente. En total son 3 meses que están impagos y los obreros subcontratados, que no tienen como cumplir con las obligaciones con sus familias.

Además, lamentaron que los trabajadores no cuenten con ninguna protección, ni la intervención de la Sunafil.

Una larga espera

Este nosocomio empezó a construirse en el 2015 para atender a la población de Junín; sin embargo, durante más de nueve años ha presentado serios riesgos, advertidos oportunamente por la Contraloría, así como irregularidades que han demorado su construcción en perjuicio de la población y las arcas del Gobierno Regional. En un control preventivo de las obras paralizadas, durante la visita al Hospital El Carmen, cuyo saldo de obra tiene una inversión de más de S/179 millones, se constató en setiembre un avance de apenas 38%, a pesar de que debía culminar en el año 2024.

El gerente del Gobierno Regional de Junín, Rony Bejarano manifestó que actualmente la obra del nuevo hospital El Carmen, tiene un avance del 45% y tiene plazo de entrega por lo menos hasta marzo del año 2025.

En la actualidad, uno de los edificios para el área administrativa está al 80%, pero el área asistencial de todas manera se culminará el próximo año.

Un presupuesto incrementado

El presidente de la Federación Médica en Junín, Walter Matos Arce manifestó que del presupuesto original de 160 millones de soles para la construcción del hospital El Carmen, ya se han invertido 327 millones y no hay cuando se entregue el hospital.

“Esa obra no tienen cuando acabar mientras que, en el antiguo hospital El Carmen, seguimos hacinados. Cuando llueve van a padecer los pacientes y el personal de salud”, precisó.

El director del hospital El Carmen, Luis Porras Gonzáles informó que la obra del nosocomio será entregada el próximo año y será el 9 de julio del año 2025.

El funcionario, expresó su preocupación, ya que la infraestructura del hospital está en estado deplorable, pese a que en el año 2023 se ejecutó la mejora y el reforzamiento, queda insuficiente.