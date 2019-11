Huaico bloquea el tránsito en carretera Tarma - La Merced

Síguenos en Facebook

En el kilómetro 75 sector Yanaguito carretera Tarma-La Merced , rocas de gran tamaño que cayeron junto a gran cantidad de lodo dificultaron la transitabilidad por un carril de la vía.

La Policía dio aviso al ingeniero Gustavo García TTabaja de Conalvias, empresa concesionaria del mantenimiento de la vía quien dispuso el envío de maquinaria para limpiar la carretera en el sector del túnel La Virgen .

MALESTAR. Centenares de vehículos han quedado varados en ambos extremos de la vía. Pasajeros y conductores han quedado incomunicados pues, incluso en dicho sector no llega señal de telecomunicaciones de celulares en varios tramos de la carretera. Lo peor del caso según los protagonistas, que han hecho llegar su protesta, es que hasta el cierre de la información no arribaban las maquinarias de Provias para restablecer el tránsito. Los más perjudicados eran los niños quienes viajaban en buses de las diferentes empresas de Lima hacia la selva. Por tramos el pase era restringido y se daba por una sola vía, según indicó la Policía de Carreteras de Palca, cuyo equipo al mando del Brigadier PNP Pablo Vega Inga y el Suboficial PNP Carlos Reynoso Taza, llegó hasta dicho sector crítico para prestar apoyo y ordenar los vehículos para que no cometan imprudencias.

Se ha llamado a las empresas de transporte a brindar la información adecuada a los pasajeros a fin de que no hayan percances en la vía. Así mismo es recomendable viajar de día.