“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer , si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer”, “Ariba Perú”, cantaron y gritaron las 7 integrantes del equipo de balón mano peruano, que lograron la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024.

Entre ellas, estaba radiante de felicidad, la deportista huancaína Luciana Arge Martínez, que luce orgullosa, la medalla de bronce que trajo a su Huancayo, querido.

“Estoy feliz de volver a Huancayo con la medalla de bronce que gané junto al equipo, espero que sirva como ejemplo para que los jóvenes deportistas nunca dejen de seguir sus sueños”, exclamó.

Hace unos días, la delegación peruana tuvo un cálido recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez, donde estuvieron sus familiares, la hinchada peruana y los representantes del Instituto Peruano del Deporte.

El Handball o balón mano se juega con un equipo de 7 jugadores, 6 en la cancha y una portera. El equipo peruano se enfrentó contra Venezuela, Chile y Bolivia, comentó Luciana.

Las competencias eran muy duras, al día tenían encuentros deportivos, en la mañana y en la tarde.

El equipo conformado por deportistas de todo el país, estuvo durante dos semanas en Bolivia, donde los recibieron con mucha calidez. Las jóvenes en todo momento se sintieron motivadas y lograron el bronce para nuestro país.

TRADICIÓN

Luciana Arge, desde niña practica el balón mano, empezó este deporte en el colegio Asunción ubicado en Palián, donde se practica mucho este deporte.

En el equipo escolar, siempre ganaba en los campeonatos provinciales e incluso acuden a competir a nivel nacional. Incluso viajaron a los juegos Sudamericanos.

La joven estudia la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Continental, donde le dieron las facilidades para que pueda viajar a Bolivia y participar de las competencia de balón mano, junto al equipo que representó al Perú.

MEDALLAS

El equipo peruano, que compite en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024 en Bolivia, no para de sumar medallas y ya acumuló un total de 54 (14 de oro, 13 de plata y 27 de bronce), que lo coloca en la cuarta posición del certamen, que culmina hoy.

En estos primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud se compiten en 24 deportes y 27 disciplinas deportivas y reúne a mil 500 atletas de siete países.

Perú participa en atletismo, bádminton, balonmano, béisbol, ciclismo ruta, ciclismo MTB, boxeo, esgrima, futsal, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, pelota vasca, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, voleibol piso y voleibol playa.