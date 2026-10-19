El huancaíno Yuder Frand Carhuallanqui Vásquez, de 43 años, murió tras ser alcanzado por disparos durante un ataque armado registrado la madrugada del viernes 16 de octubre, en una fiesta familiar realizada en Chosica, Lima. El hecho dejó otras dos personas afectadas, una de ellas también fallecida.

Carhuallanqui Vásquez era natural del centro poblado de Huamanmarca, en el distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo, pero residía en Lima junto a su familia. Trabajaba como chofer y anteriormente tambié se habría desempeñado como vigilante. Además, tenía hijos menores y cada año solía participar de la fiesta en honor a Tayta Niño, en su tierra natal, como integrante del bando de los gamonales.

El ataque ocurrió cuando dos sujetos llegaron caminando hasta el inmueble donde se realizaba una revelación de género y abrieron fuego contra los asistentes. El encuentro se desarrollaba para celebrar la próxima llegada del bebé de la hermana de Jordan Dolorier Loayza, de 28 años, quien también murió en el lugar tras recibir varios disparos.

Durante la balacera, Yuder también fue alcanzado por proyectiles y trasladado a un hospital de Ate; sin embargo, llegó sin vida. Ángel Huaripata Vásquez resultó herido y, según información preliminar, fue ingresado a sala de operaciones debido a la gravedad de sus lesiones.

En la escena del ataque, la Policía encontró al menos diez casquillos de bala e impactos de proyectil en el inmueble. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad y realizan diligencias para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del doble crimen.

Antedecente. Jordan Dolorier, quien sería ex policía, había sido incluido en 2025 en una investigación policial por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Pulpos del Este”, señalada por extorsiones y cobro de cupos. Sus familiares rechazaron esas acusaciones.