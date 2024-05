El hospital Carrión, reporta un 30% de incremento de mordeduras de perros durante los primeros cuatro meses del año 2024, informó la responsable de Zoonosis del hospital Carrión, Tatiana Suárez Rosales.

En total son 206 pacientes atendidos de los cuales 164 fueron graves y 42 leves.

El año 2023 habían 553 casos en su mayoría leves, haciendo un comparativo de 157 mientras en el periodo actual hay más casos graves en el reporte.

Las mordeduras graves son en la cara, notoriamente deformantes, lesiones en extremidad y en el tronco, incluyendo fracturas.

La veterinaria Tatiana Suárez, comentó que los casos de mordeduras graves se han incrementado debido al aumento de “perros callejeros” y el poco control de algunos dueños con sus canes, que los dejan abandonados en las calles.

Asimismo, mencionó que ante una mordedura de can existen tres reglas para atender a una persona en caso de ser mordido, lo primero es ubicar donde vive el animal, en segundo lugar se debe lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir al establecimiento de salud más cercano, para la atención. No obstante, por desconocimiento la gente no acude a un centro de salud y las heridas terminan con fuertes infecciones, que terminan en el internamiento del paciente.

En estos casos el hospital Carrión, realiza un tratamiento exhaustivo desde el ingreso de la persona al servicio de emergencia hasta su derivación a la estrategia donde recibe la atención adecuada e información sobre la tenencia responsable de sus mascotas. “Cada caso es único, por la gravedad, localización (cabeza o extremidades), profundidad (si amerita sutura o no) y condición del animal, por ello nos esmeramos en dar el mejor manejo”, explicó.

Finalmente, exhortó a la población hacerse responsable de sus mascotas en caso que ocasioné daño o lesión, muchos evaden y dejan en desamparo a las víctimas.